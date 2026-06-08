仕事でAIを使うことが当たり前になった今、上司たちの悩みはむしろ増えています。「新入社員にAIを使わせてもいいのか？」「AIに頼りすぎて思考力が育たないのでは？」「どこまで任せていいのか判断できない」……。一方で、AIを使いこなす若手の方が、生産性が高いのも事実です。

では、AI時代の新入社員はどう育てればいいのでしょうか。そこで、AIを使った思考術をまとめ、全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら話題となっている書籍 『AIを使って考えるための全技術』 著者の石井力重さんと、監修者の加藤昌治さんに、「若手社員のAI活用の是非」についてお聞きしました。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AIを使う新入社員、じつは「2つのタイプ」に分かれている

――心理的安全性をどう作るかがリーダーの課題になったのと同じように、これからは会社業務におけるAIの使い方を若手社員に教えることが、上司たちの課題になってくると思われます。ただ、教えるにしてもどこからどこまでAIでやらせていいのかもわからない。そのヒントを教えてほしいです。

石井力重（以下、石井） いろんな会社に研修で訪れるなかで感じるのは、多くの上司がAIを使う若手社会人を見て「自分たちにはできない使い方をする“新人類”」みたいに感じているなということです。

でもじつは、一言で若手といっても、学生時代にAIを使いこなしてきた人たちと、そうじゃなかった人たちの間にも違いがあります。

会社に入ってからAIを使った、だいたい社会人2〜3年目くらいの人たちは、まだ仕事も不慣れな状況でAIが登場しました。つまり公道でいきなり自動車に乗せられている感じです。

だから、リスクとかハルシネーションとか様々なことを気にしながら使っている印象です。失敗が怖いから、使う範囲も狭い。

一方で、大学時代にAIで論文とか書いてきた人たちは、他の車も来ないし転んでもケガしないキャンパスの中で、自由にAIを乗りこなしていた。だから、仕事でも大胆にAIを使う印象があります。

加藤昌治（以下、加藤） そもそも社会人1年目と、2年目以降で、AIの習熟度とか以前に「社会人」というものとしての差がけっこうありますよね。

石井 「賃金をもらいながら働いている」という意識の差みたいなのはありますよね。

加藤 そうそう。あと1年目って普通は成果とかってそこまで求められない。まずは慣れることが大事だから。

そういう違いがあるので、AIも1年目の使い方としてOKなものと、2年目以降の使い方でOKなものは変わる気がするんですよね。

新入社員のAI活用は「最初の3年」で決まる

――今回は記事が公開される時期的にも新入社員をイメージして考えてもらいたいです。

石井 そうですね。僕は社会人になって最初の3年間が、その人のビジネスパーソンとしてのスタンスを作ると思っています。

僕が新卒で入社したのは一部上場の商社でしたが、そこではどんなに受注がほしくても嘘だけはつくなと教えられていました。その場しのぎのことは言わずに、「確認します」と言って帰ってこいと。それで注文がとれないとしてもいい。

でも、取引先としていろんな企業と付き合ってきましたけど、規模が小さい会社、言ってしまえば「今日の売上が大事な組織」だと、その場しのぎのことを言う人がよくいるんですよ。

だから、社会人最初の3年間の環境や学びは本当に大事だと思っています。

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