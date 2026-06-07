この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】が、「【ワールドカップ直前】ドコモ光×とくとくBB「熱狂観戦キャンペーン」DAZN申し込みで最大10万円キャッシュバック！全員8.4万円/最大6ヶ月500円など最新キャンペーン解説(新規・転用・事業者変更)」を公開した。動画では、GMOとくとくBBのドコモ光申し込みキャンペーン「トクトクMAX 熱狂観戦キャンペーン」について、最大10万円のキャッシュバックなど豊富な特典と、申し込む際の注意点を解説している。

ワールドカップが直前に迫る中、スポーツ観戦を検討しているユーザーに向けて、ドコモ光への乗り換えがおすすめのタイミングであるとネコさやは語る。現在開催中のGMOとくとくBBのキャンペーンでは、ドコモ光の申し込みで全員に最大84,000円、さらにDAZN同時申し込みで8,000円が還元され、合計で最大10万円のキャッシュバックが受けられるという。

また、他社からの乗り換えで最大10万ポイントの付与や、10ギガプランの月額料金が最大6ヵ月間500円になるなど、キャッシュバック以外の特典も用意されている。さらに、dカードの申し込みで10,000円分のAmazonギフトカードがもらえる特典や、高性能なWi-Fiルーターの無料レンタル、開通までのモバイルWi-Fi無料レンタル、新規工事費が実質0円になるなど、多様なキャンペーンが展開されている。

ネコさやは、一見かなりお得に感じるキャンペーンだが、「実はいくつか見落としやすい注意点があります」と警鐘を鳴らす。動画内では、特典を確実に受け取るための条件として、限定リンクからの申し込みや、優待コード「NEKO」の入力が必須であることなどが詳しく説明されている。

ネコさやは、「知らずに申し込むと損をする可能性もある」と述べ、特典をもらうための条件や注意点を事前にしっかりと確認することの重要性を強調した。スポーツの祭典を前にお得にインターネット環境を整えたい人にとって、見逃せない情報となっている。

YouTubeの動画内容

01:09

特典(1)最大10万円キャッシュバック
05:02

特典(2)dカード申込みでアマギフ
07:55

特典(3)Wi-Fiルーター無料レンタル
09:22

特典(4)モバイルWi-Fi無料レンタル
10:27

特典(5)工事費実質0円
11:40

特典(6)最大6ヵ月間月額500円?
12:34

特典(7)乗り換えで最大10万ポイント?
14:14

特典(8)ドコモスマホ毎月最大1,210円引き?

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