「ドジャース９−２エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）

ドジャースが連勝で貯金を今季最多となる「１９」に積み上げた。初回の９得点で一気に突き放した中、試合終盤にはベンチで起こった珍騒動が現地中継＆ド軍専門メディアによって取り上げられた。

大谷がダグアウト内で手袋を装着して打席の準備を進めようとしていたところだった。地面に視線を落とすと何かを発見して「ビクッ」となった。直後にバットボーイのもとへ近寄って怯えた様子を見せた。

その背後で無表情のパヘズが脚でドンと踏み、さらにバットでガンガンとたたいた。このシーンをピックアップしたドジャース専門メディアの「ドジャース・ネーション」は「パヘズがダグアウトでゴキブリを倒している様子にドジャースベンチで笑いが沸き起こり、和やかなシーンとなった」と伝えた。

米ファンも「大谷って愛らしいよね」「ＭＬＢの打点王ってこと」と書き込んでいた。試合は初回の９得点で大勝。貯金を今季最多の「１９」へ伸ばしたロバーツ監督は「投手陣は先発もリリーフもやるべきことを理解して、それぞれの仕事をしっかり果たしている。守備も安定している。そして攻撃面は十分にやれているし、いい打席がたくさんある」と語っていた。