大阪市此花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）はこのほど、個人が勝手に企画した「偽のプライベートツアー」を確認したとして、利用しないよう注意を呼びかけました。



【写真】USJが注意した行為

USJが主催する公式のプライベートツアーは、専任ガイドが案内する「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」のみ。



しかし、SNS上には、「元クルーが案内」「一緒に行動」「行列回避」などをうたった個人による有料ツアーの募集が見受けられます。チケット代込みや、引率料金のみなど、料金設定もまちまち。日本語以外に、外国語による案内もあり、外国人旅行者をターゲットにするケースも。



USJを運営する合同会社ユー・エス・ジェー（本社、大阪市此花区）の広報室担当者は、まいどなニュースの取材に対し、「偽ツアーは公式の商品ではなく、個人の利益目的で行われている。（個人間の）金銭トラブルに発展する可能性も高い」と懸念しました。



担当者によると、USJでは所轄の警察に相談しているほか、海外の旅行代理店にも情報を共有しています。



「（偽ツアーは）当社とは一切関係がなく、当社が禁止している商行為です。トラブル回避のためにも、決してご利用にならないようご注意ください」（同社）



USJの注意喚起に対し、ネットユーザーの間では「（偽ツアーを）インスタでよく見ます」「アウトでしょ」「そんな人いるのか」「怖すぎます」「偽ツアーとか悪質」「公式以外は要注意ですね」などの反応が相次いでいます。