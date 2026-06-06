パニック障害で引きこもり「犬は無理」→ドーベルマンを飼ったら…劇的すぎる肉体の変化に驚愕【作者に聞く】
【漫画】本エピソードを読む
ドーベルマンの「ドベ」と「ノラ」を飼い、引きこもりだったヨシモフ郎(@yosimofurou)さんの生活は大きく変わった。犬の散歩中に出会う人々、今まで気づかなかった季節の変化。見えなかった景色を描く「ドベとノラ 犬がくれた優しい世界」を紹介する。
※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
■不整脈とパニック障害。引きこもり生活を一変させた出会い
当時、不整脈、不眠症、パニック障害などの症状を抱えていたヨシモフ郎さん。昼夜逆転の引きこもり生活を送っていたところ、保護犬を半年ほど預かることになり、そこで自分にも「犬が飼えるんじゃ!?」と、念願のドーベルマン「ドベ」に出会う。
「大きくてカッコイイ生き物に憧れがあり、服や家具も黒い物が多いので、古い犬図鑑を見ながら『黒くて大きくカッコいい犬』を探しました。長毛種を飼うのは手入れが大変だと本に書いてあったので、図鑑を眺めながら自分が一番カッコイイと思ったドーベルマンを選んだんです」
犬中心の生活となり、朝は5時起きに。ドーベルマンは大型犬種だけあって、朝晩1時間以上自由に走り回れる時間を作るのがベストだという。子犬時代は一瞬で、1日で1キロ以上体重が増えることもある。おかげで筋肉も体力もつき、引きこもり生活では考えられないゴリラ化した肉体に仕上がった。
■「お花畑」のドベと「侍」のノラがくれた優しい日々
初めて飼ったドベは先天性の疾患を持っていたため、わずか4年という短い時間でお別れとなってしまった。「もう犬は飼わない」と決めていたところ、不思議な縁で再び元野良犬の「ノラ」と出会う。
ヨシモフ郎さんは、2匹の性格についてこう語る。「実際に飼ってみると、ドべは想像のドーベルマンとは違ってカッコイイと言うよりは『かわいい』でした。頭の中が幸せのお花畑で、いつも楽し気でポジティブ。お口がゆるいのでずっと笑ってます。ノラは何事にも冷静沈着、侍のような無口な漢です。家族にも友人にも『何を考えてるのかわからない…』と言われます」
コロナ禍で犬と遊べる場所やイベントが軒並み閉鎖や中止になったとき、それでも犬に関わることをしていたいと家で「犬の絵」を描き始めたことが、本作誕生のきっかけだという。犬との暮らしが教えてくれる、優しくて温かい世界。今後のドベとノラのエピソードにも注目だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。