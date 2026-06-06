この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない？LINEの着信や通知が来ない時に確認すべき設定と解決策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「なぜ？LINEの通知 / 着信 が来ない時の対処法」と題した動画を公開した。動画では、LINEの通知音が鳴らなくてメッセージを見逃してしまうという悩みを解決するため、確認すべき設定箇所や対処法を順を追って解説している。



LINEの音が鳴らない原因は、大きく分けて「スマホ本体の設定」と「LINEアプリ内の設定」の2つだという。

まず、スマホ本体の横にあるスイッチがマナーモード（オレンジ色が見える状態）になっていないか、横のボタンで音量がゼロになっていないかを確認する。次に、スマホの歯車マークから「通知」を開き、LINEの「通知を許可」と「サウンド」がオンになっているかを確認するよう促した。



LINEアプリ内の設定では、特定の相手のトーク画面で右上の三本線マークを開き、メガホンマークを確認する。「通知オン」と表示されている場合はミュート状態であるため、タップして音を鳴らすよう設定を変更する必要がある。また、相手が気を遣って音を鳴らさずに送信する「ミュートメッセージ」機能を使用している場合、設定が正しくても音は鳴らないという意外な落とし穴も紹介された。



これらを確認しても解決しない場合の「ちょっとした魔法の操作」として、スマホの再起動や、機内モードのオンオフによるインターネット接続のリセットを提案。さらに、アプリのアップデート、不要なデータを削除しての空き容量確保、最終手段としてバックアップを取った上でのLINEアプリの再インストール手順も解説している。



動画の最後では、これらの方法を試しても直らない場合は、機械の故障や通信障害の可能性もあるため、無理をせずに携帯ショップの店員に頼ることも勧めている。手順通りに設定を見直すことで、LINEの通知不具合が解消し、家族や友人からの大切な連絡を逃さず受け取れるようになるだろう。