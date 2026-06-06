前回王者ポーランドがVNL第1週のメンバーを発表！ シリフカが選出
4日（木）、ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第1週の男子ポーランド代表メンバーを発表した。
前回大会王者のポーランド。予選ラウンドの第1週は、中国キューバ代表、スロベニア代表、フランス代表、ウクライナ代表と戦う。
14人のメンバーには日本のサントリーサンバーズ大阪でもプレーした経験があるキャプテンのアレクサンデル・シリフカが選出。一方でトマシュ・フォルナルやウィルフレド・レオンといった複数の主力選手たちが選外となっている。
■男子ポーランド代表 バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週メンバー
▼アウトサイドヒッター
バルトシュ・フィルシュト
アレクサンデル・シリフカ
ミハウ・ギエルゾット
バルトシュ・ジック
▼ミドルブロッカー
シモン・ヤクビシャク
バルトウォミエイ・レマンスキ
ヤクブ・マイクシャク
アドリアン・マルキエヴィッチ
▼セッター
ヤン・フィルレイ
マルセル・バカイ
▼オポジット
アレクセイ・ナセヴィッチ
バルトシュ・ゴムウカ
▼リベロ
マクシミリアン・グラニエチュネ
ヤクブ・チュナイティス