4日（木）、ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第1週の男子ポーランド代表メンバーを発表した。

前回大会王者のポーランド。予選ラウンドの第1週は、中国キューバ代表、スロベニア代表、フランス代表、ウクライナ代表と戦う。

14人のメンバーには日本のサントリーサンバーズ大阪でもプレーした経験があるキャプテンのアレクサンデル・シリフカが選出。一方でトマシュ・フォルナルやウィルフレド・レオンといった複数の主力選手たちが選外となっている。

■男子ポーランド代表 バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週メンバー



▼アウトサイドヒッター

バルトシュ・フィルシュト

アレクサンデル・シリフカ

ミハウ・ギエルゾット

バルトシュ・ジック



▼ミドルブロッカー

シモン・ヤクビシャク

バルトウォミエイ・レマンスキ

ヤクブ・マイクシャク

アドリアン・マルキエヴィッチ



▼セッター

ヤン・フィルレイ

マルセル・バカイ



▼オポジット

アレクセイ・ナセヴィッチ

バルトシュ・ゴムウカ



▼リベロ

マクシミリアン・グラニエチュネ

ヤクブ・チュナイティス