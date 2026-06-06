俳優の小澤征悦（52）が6日、MCを務める日本テレビ・読売テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜前11・55）に生出演。妻のNHKの桑子真帆アナウンサー（39）の第1子妊娠を報告した。52歳でパパとなる。50歳を超えてパパになる芸能人が相次いでいる。

この日は小澤の52歳の誕生日。番組のラストで読売テレビ報道局特別解説委員の高岡達之氏が誕生日を祝福した後に、「小澤さんが元気で長生きしないといけない理由がもう1つあるらしい！」と話を振ると、小澤は「今朝なんですけど、情報が出て。ありがとうございます。子供が…。妊娠をね」と発表。「こういう時男は何もできないんだけどちゃんとサポートしてあげたいなって思っています」と意気込んだ。

桑子の第1子妊娠はこの日、関係者への取材で分かった。

お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）は先月14日に第1子男児の誕生を発表。「嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」と喜びいっぱいにつづった。

「極楽とんぼ」の山本圭壱（58）は先月13日に妻で元AKB48でタレントの西野未姫との間に第2子男児が生まれたことを発表。山本は56歳の時に第1子女児が生まれてパパに。58歳で2児のパパとなった。

お笑いタレントの有吉弘行（52）は2月1日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）で第2子誕生を発表。妻は元日本テレビで、フリーアナウンサーだった夏目三久さん。24年3月に第1子が誕生しており、51歳で2児の父となった。

お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）は1月31日放送のCS放送・フジテレビONE「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表。53歳で結婚＆パパになった。

また、今月3日に各界の最も素敵なお父さん「ベスト・ファーザー」に贈られるイエローリボン賞の芸能部門に輝いた俳優の吉田鋼太郎（67）は、5歳と1歳の姉妹のパパ。「ずっと娘とコミュニケーションをとっていきたい」と話した。