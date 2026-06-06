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YouTubeチャンネル「守鍬 刈雄のお暇なら映画でも」が、「ホラー映画「氷血」試写で観たよ #北山宏光 #加藤千尋 佐野史郎 #守鍬刈雄 #映画 #すぐわ」を公開した。動画では、映画独自解説家の守鍬刈雄氏が、7月3日公開のホラー映画『氷血』の試写の感想を語っている。小泉八雲編纂の「雪女」をベースにした本作を「日本のフォークホラーとして一級品の出来」と高く評価し、その見どころを解説した。



守鍬氏は冒頭、黒髪の女性が黒い涙を流す恐ろしいポスタービジュアルに言及。「夜中に映画館の前とか何の気なしに歩いていて、このポスターがグッと出てきたら、もう叫ぶ自信しかない」と、視覚的なインパクトの強さを独自の表現で強調している。



物語は、北海道の田舎町を舞台に、北山宏光氏演じる夫の実と、加藤千尋氏演じる妻の有希を中心とした3人家族が、認知症の父親を看病するために引っ越す場面から始まる。守鍬氏が特に注目したのは、父親役を演じる名優・佐野史郎氏の怪演だ。「佐野さんの演技は圧巻でした」と絶賛し、雪に閉ざされた銀世界で、終始何かに怯え、有希に執拗に訴えかける不気味な様子を具体的に紹介した。



父親が真っ白な雪原で変死を遂げ、生前大切にしていた「白い女の絵」の謎が残されるという展開に対し、守鍬氏は「ミステリーっぽさを抑えつつ寒々しいホラーとして展開していくこの作品、非常に良いです」と、単なる驚かしにとどまらない作品の奥深さを指摘している。



ジャパニーズホラーの長年の低迷に触れつつ、本作が新たな旋風を巻き起こす可能性を示唆。「今年の夏もどうせ猛暑、いや酷暑です。寒いこのホラーを見て、背筋から涼しくなりませんか？」と視聴者に語りかけ、身も心も凍りつく恐怖体験を映画館で味わうよう後押しして締めくくった。