俳優の前田敦子（34）が、映画のイベントオフショットを公開し、驚きの声が寄せられている。

【映像】 前田敦子「誰か分からない」近影＆ランジェリーカット

2026年2月13日に、14年ぶり、最後となる写真集「ベステBeste」を発売した前田。

Instagramでは服を脱いでいる写真や、ランジェリーカットなどギリギリを攻めた写真を公開し、話題になっていた。

白いドレス姿のイベントオフショットを公開

「映画『サヨナラの引力』のジャパンプレミアに、花束プレゼンターとして登壇させていただきました。本当に光栄に思います。本編はもう後半涙が止まりませんでした。ク・ギョファンさん（43）とキム・ドヨン監督（55）のお人柄も本当に素晴らしくてとても楽しくてとにかく温かいお二人でした！こういうステキな出会いがあるとよしまた頑張ろうって思えますね。またお会いできる日を心から楽しみにしています」とつづり、白いドレス姿のイベントオフショットを公開した。

前田の最新ショットにSNSでは、「こんなに痩せてたっけ!?!?」「一瞬誰かわからなかった」など、驚きの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）