6月4日、タレントの“こじるり”こと小島瑠璃子が約3年ぶりにXを再開し、タイムラインを騒然とさせている。

「小島さんは《久しぶりにログインしたらTwitter→Xになっているだけでなく、認証マークは有料になっていました（ほぼタイムスリッパー）現代のXに追いつけるかな、教えてね》《改めてよろしくお願いします！》といったメッセージとともに、プロフィール画像もピンク色の髪色の最新ショットに変更しています」（スポーツ紙記者）

この投稿にXでは、

《おかえり〜》

といった言葉のほかにも、髪色を変えたことについて、

《ぶっちゃけ髪色は黒の方が良いと思ってしまう》

《だいぶ雰囲気が変わりましたね…。前の方が個人的には好きかも…》

といった声も聞かれた。

現在のピンク色の髪色の前には金髪だった小島だが、かつての黒髪のイメージが依然として強いようで、変化のギャップにとまどうファンが続出している。

Xにログインしていない約3年間は小島にとって波乱万丈だったと語るのは、ある芸能ジャーナリストだ。

「小島さんは2023年3月に実業家の男性との結婚を発表。同年8月に妊娠報告をX上で行いました。この時期、小島さんは芸能活動を休止中で、Xの更新もなされていませんでしたが、週刊誌報道を前に自ら公表しています。2025年2月には夫との死別を経験し、その後10月には芸能活動の再開を発表しました。それでもXは稼働していませんでしたが、ついに再スタートさせました」

小島が3年ぶりにログインしたのは、2日配信のネット番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』（ABEMA）に出演した際の発言が記事になったことが理由だという。

「番組でAIの話題になった際、小島さんは、スマホで検索したわけではなく、会話で話したことがその後、広告に出てくることに対し怒っていると語りました。AIによるスマホ盗聴を疑っているようで、この発言は大きな話題になりました」（前出・同）

活動再開後にはアグレッシブな姿勢を見せ、“フランクでズバズバとした物言い”も目立つようになった小島。ド派手なピンクの髪色もその意気込みの表れなのかもしれない。