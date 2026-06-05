6月4日、2028年前期に放送されるNHK連続テレビ小説が発表された。

「タイトルは『ほんのモキチ』。日本を代表する歌人で医師の斎藤茂吉氏と、“悪妻”・“猛女” と呼ばれながらも、自分に正直に生き、世界108カ国を旅した妻・輝子さんをモデルとした “不仲な夫婦” の物語です。

脚本は、2013年前期に放送された『あまちゃん』以来、15年ぶりに朝ドラを執筆する宮藤官九郎さんのオリジナルで、ヒロインを河合優実さんが務めます。

河合さんは、宮藤さんが脚本を担当した2024年の大ヒットドラマ『不適切にもほどがある！（ふてほど）』（TBS系）に出演しています。

宮藤さんはNHKのドラマサイトで、河合さんを起用した理由について《真っ先に河合優実さんが思い浮かびました。あのキレ味の良さ。醒めた目つき。佇まい。ピッタリだ》とコメントしています」（芸能担当記者）

話題作になることは間違いなさそうだが、妻とは13歳年上だった茂吉を誰が演じるかはまだ発表されていない。そのため、SNSでは “推理合戦” が始まっている。登場する名前は、菅田将暉、妻夫木聡、阿部サダヲ、綾野剛など、さまざまだ。

ドラマウォッチャ―としても知られる、コラムニストの桧山珠美さんに聞いた。

「本命は、視聴者のみなさんも期待していると思いますが、『ふてほど』で河合さんと親子を演じた、阿部サダヲさんです。ドラマで親子がかわした『盛りのついたメス豚！』『ハゲじじい！』というような言い合いを、今度は夫婦になって楽しませてほしいですね。

じつは宮藤さんと阿部さんは同じ事務所なんですが、阿部さんは『あまちゃん』に出演していないんです。だから、今回はぜひとも実現してほしいです。星野源さんもお2人と同じ事務所で、最近はドラマに出演していないので、“あり” かなと思います。

ほかには、同じく宮藤さんが脚本を手がけた2016年放送の『ゆとりですがなにか』（日本テレビ系）に出演していた、仲野太賀さん、岡田将生さん、松坂桃李さんも期待したいところですが、残念ながら、仲野さんと岡田さんは2024年前期の朝ドラ『虎に翼』で伊藤沙莉（さいり）さんの夫を、松坂さんは2012年前期の朝ドラ『梅ちゃん先生』で堀北真希さんの夫を、それぞれ演じた実績があるので難しいかと。

忘れてはいけないのが『ゆとりですがなにか』に出演した柳楽優弥さんと、2014年の宮藤さん脚本のTBS日曜劇場『ごめんね青春！』に出演した錦戸亮さん。2人も “チームクドカン” の一員といえるのではないでしょうか。

それと、超サプライズでいえば長瀬智也さん。2021年3月31日にTOKIOを脱退して、事実上の芸能界引退となっていますが、長瀬さんが最後に出演したドラマが、宮藤さん脚本の『俺の家の話』（TBS系）でした。これが実現したら、すごいことですよね」

ドラマファンの推測は、しばらく続きそうだ。