6月5日までに、女優の戸田恵梨香がオンラインマガジン「ドロップ東京（Droptokyo）」の公式Instagramに登場。これまでと印象の違う姿を見せ、騒然となっている。

投稿には、《Droptokyo初登場となる戸田恵梨香さんにインタビュー》と綴られ、同媒体に初めて登場したことを報告。《GUCCIの2026年プレフォールコレクション「Generation Gucci」に「パパラッツオ」バッグを合わせたスタイリングで登場いただきました》と、ブランドアンバサダーを務める世界的ブランド『グッチ（GUCCI）』のアイテムを自ら紹介した。

「動画に映る戸田さんは、黒のスパッツとブラトップを合わせ、ベージュのボンバージャケットを羽織ったスポーティなスタイルを披露しました。

シンプルな服装にグッチの大きめなバッグを合わせ、セレブ感漂う装いに。アンバサダーとして気品ある姿を見せました」（ファッション誌ライター）

ラフなプライベート感も漂うスタイルを披露したが、動画を見た視聴者からは、ふだん見る姿と一変した戸田のビジュアルに驚く声が寄せられた。

コメント欄には、《戸田さんと思わなかった》《戸田恵梨香に似てるなぁーって思ったら本人だった》などと綴られ、戸田だと気づかない人も多かったようだ。

「今回の動画では、黒めのアイシャドウやアイラインがしっかりとメイクされています。さらに眉の色も黒くはっきりと書かれているのです。

これまでナチュラルなメイクが多かった戸田さんにしては、かなり濃いめのアイメイクです。“ハードモード” のビジュアルに見慣れなかったことから、別人に見えたのでしょう」（前出・ファッション誌ライター）

強めなモード系に変貌を遂げた戸田のスタイルに戸惑う声があがる一方、さすがのポテンシャルを絶賛する声も。

「戸田さんは、2023年に夫で俳優の松坂桃李さんとの間に第1子を出産しています。その後、徐々に芸能活動を再開していますが、“細すぎる“ と声があがるほどの抜群スタイルを維持しています。

もともと太れない体質だと言いますが、食生活やトレーニングなど、ストイックな体づくりに取り組んでいるのも周知の事実。そうした努力が、どんなスタイルもものにする美貌をキープしている理由でしょう」（芸能プロ関係者）

細木数子の半生を怪演したNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』も話題になった戸田の挑戦は、まだまだ止まる気配がない。