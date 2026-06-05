SNSの更新がしばらく途絶えていた広末涼子。今年4月、前回の投稿から約1年ぶりとなる近影をInstagramにアップ。5月末にもアーティスト写真のようなショットを投稿していたが、6月4日、自然体な2ショットを公開し、話題となっている。

「6月4日、綾瀬はるかさんのものまねで知られる、ものまねタレント・沙羅（さら）さんが自身のXに赤いドレスを着込んだ広末さんとのツーショットをアップ。《広末涼子さんとお久しぶりにお会いできました！ 写真をとる時に口元を私に寄せてくださいました！笑》《可愛すぎてMajiで吸い込まれそうな5秒前》などと投稿しました。

その1時間前には、広末さんもInstagramに沙羅さんとのツーショット2枚をアップし、《モノマネしてくださいました 久しぶりにお会いできて、嬉しかったです。沙羅さん、ありがとう》と投稿。

共演経験に加えて、沙羅さんは43歳、広末さんは44歳と歳も近いことから、広末さんも心を許している雰囲気が伝わってきます。2枚目の写真では沙羅さんのつくった表情に、白い歯を見せて満面の笑みを浮かべていました。久しぶりに見る広末さんの元気そうな表情に、ファンからは応援の声が多く寄せられています」（芸能記者）

広末の自然体が感じられる近影に対し、Xでは《色々あったけどやっぱ綺麗だなぁ》《やっぱ透明感が桁違いだわ…今何才？》といったコメントが多くあがっており、改めて広末の女優オーラに驚かされた人も多かったようだ。

「広末さんは近年トラブル続きで、2023年6月に人気シェフ・鳥羽周作さんとのW不倫が『週刊文春』に報じられて以降、数々の波乱を巻き起こしてきました。

鳥羽さんとの不倫発覚の翌7月には、夫のキャンドル・ジュン氏との離婚を発表。2024年2月には所属事務所フラームを退社し、新たに個人事務所R.Hを立ち上げ、社長に就任しました。

しかし、2025年4月に静岡県内の新東名高速道路でトレーラーに追突する事故を起こし、搬送先の病院で女性看護師に暴行した疑いで現行犯逮捕。こちらは不起訴となりましたが、事故に関しては2025年12月に過失運転致傷の罪で罰金70万円の略式命令を受けています。

追突事故をきっかけに『双極性感情障害（双極症）』や『甲状腺機能亢進症』の診断を公表した広末さんは、その後、療養生活を送っていましたが、2026年4月1日に芸能活動の再開を発表。

自身の誕生日でもある7月18日と、24日、25日の3日間、東京のコットンクラブでバースデースペシャルライブ『Best Day Ever〜Crescent River』を開催することが決まっています」

復帰ライブが来月に迫るなかで見せた満面の笑顔と、衰えぬ女優オーラ。広末は、心身ともに順調な道を歩み始めたようだ。