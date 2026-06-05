「結婚しちゃえよ」鈴木奈々、イケメン後輩との“路地裏デート”姿反響「身長差が良い感じ」「めっちゃお似合い」
タレントの鈴木奈々さんは6月5日、自身のInstagramを更新。タレントのマーティンさんとのカップル風ショットを公開しました。
【写真】鈴木奈々＆イケメン後輩のカップル風ショット
コメントでは「奈々ちゃん可愛い でも嫉妬」「めっちゃお似合いよ」「友達から恋愛になるひといっぱいいるからね 期待してる（笑）」「も〜う結婚しちゃえよ」などさまざまな声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】鈴木奈々＆イケメン後輩のカップル風ショット
身長差23cmのカップル風ショット鈴木さんは「マーティンとカップル風写真撮ってみた テーマは『路地裏デート』身長差が良い感じだね 私154センチ、マーティン177センチ！」とつづり、3枚の写真を披露。夜の路地裏で手をつないだり腕を組んだりするツーショットで、まるでカップルのような雰囲気を漂わせています。続けて「マーティンとお似合いって言ってもらえるけど、マジで仲良い友達です 事務所が一緒だよー！マーティンはマジで性格が良い！しかも、女性からめっちゃモテるのよ！」とも明かしています。
「付き合ってるの？？」1月30日にも「写真は事務所の後輩マーティンとペアルックです」とつづり、マーティンさんとのツーショットを公開した鈴木さん。おそろいのルームウエアを着用した鏡越しの自撮りショットを披露しました。ファンからは「まるで円満夫婦みたいだよぉ〜」「付き合ってるの？？」「ほんとは付き合っていたりして」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)