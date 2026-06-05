MEGUMI、「血が出るほど」大失敗した事業を告白 5年ほど継続も…最後は廃業に
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMI（44）が5日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。過去に「血が出るほど」失敗したという事業を明かした。
【写真】ボディラインあらわなニット着こなすMEGUMI
実業家、プロデューサーとしてマルチな才能を見せるMEGUMIだが、「子供服は血が出るほど売れなかったですね」と告白し、スタジオを驚かせた。失敗の原因についてMEGUMIは「何も市場をリサーチしていなかった」と明かし、安価な製品が好まれるという、世の中のニーズに応えられず「やってたら血が出ちゃいました」と振り返った。
事業自体は5年ほど継続したというが「やっぱプライドでやめらんねえ、みたいなところがあって、最後は廃業に…」と苦い過去を語った。
【写真】ボディラインあらわなニット着こなすMEGUMI
実業家、プロデューサーとしてマルチな才能を見せるMEGUMIだが、「子供服は血が出るほど売れなかったですね」と告白し、スタジオを驚かせた。失敗の原因についてMEGUMIは「何も市場をリサーチしていなかった」と明かし、安価な製品が好まれるという、世の中のニーズに応えられず「やってたら血が出ちゃいました」と振り返った。
事業自体は5年ほど継続したというが「やっぱプライドでやめらんねえ、みたいなところがあって、最後は廃業に…」と苦い過去を語った。