お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーと、結婚５年を迎えた年下の夫・つーたんさんとの夫婦ショットが公開され、注目を集めている。

つーたんさんが４日までに自身のインスタグラムを更新し「今年の結婚記念日は、かーたんとおしゃれなレストランでランチ」をしたという。「ゼクシィさんのＹｏｕｔｕｂｅチャンネル企画でいろーーーーーんなお話をしてきました！」と楽しんだようだ。

「この５年を振り返ってみると、いろーーーーーんなことがありましたが、こうして振り返る機会を頂けてよかったなぁとしみじみ感じています。時を経て、いまだから話せることもあるもんだなぁ。久しぶりの手紙交換も良いもんですね！」と妻と手紙交換したそう。「６年目もよろしくお願いします！よければゼクシィＴＶさんのＹｏｕＴｕｂｅもご覧ください！たっぷりと前後編あります！！」と呼びかけた。

２人でドレスアップして記念撮影。つーたんさんは高身長でスタイル抜群！俳優のようなイケメンオーラを漂わせた。フォロワーは「つーたん、スーツがよくお似合いですね」「めちゃくちゃ憧れ夫婦」「旦那さんも絶対素敵な方ですよね」「夫婦仲が伝わってきます。バビたん、すごく綺麗」「バビたん、つーたんお２人の関係性がとても好きです。幸せいっぱい」とあこがれていた。

バービーとつーたんさんは２０２１年４月に結婚を発表。２４年８月に第１子女児の誕生を報告している。