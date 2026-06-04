6月4日までに、元HKT48でタレントの指原莉乃が自身のInstagramを更新。プライベートショットを投稿したが、そのなかに写ったあるアイテムに驚きが広がっている。

指原は、《ハワイに行っておりました！楽しかったです》と綴り、海外旅行に行っていたことを報告。大きく広がるハワイの海を背景に、ハイテンションの指原が写った写真を添えた。

「添えられた写真には、水色のノンスリーブワンピースを着用し、ピースサインを見せる指原さんが写っています。満面の笑みで、充実したプライベート時間を過ごした様子が伺えます」（芸能プロ関係者）

無邪気さ全開の指原の姿は、ファンからも《さっしー可愛い》《素敵ですね》などと、絶賛の声が集まった。そんななか、前出の芸能プロ関係者は、写真から指原のセレブ感が漂っていると指摘した。

「指原さんが肩にかけているミニバッグは、世界的ブランド『エルメス』のリンディというアイテムだと思われます。誰もが憧れるハイブランドバッグで、サイズ展開も複数ありますが、どれも100万円以上する超高級アイテム。さり気なくセレブリティ感を漂わせているのです」

超高級ブランドをつけこなす指原。さらに投稿には、着用しているワンピースが『マルニ』というブランドだと公表。ブランドアカウントをタグづけしていたが、その価格は約12万円ほど。こちらも高価なアイテムだ。

「指原さんは、タレントとしての活躍だけでなく、カラーコンタクトやコスメなどのプロデュース業も順調です。2024年12月に放送された『ナカイの窓 復活SP』（日本テレビ系）では、ギャラの割合について『純粋にバラエティーだけだと、100％中の6％』と告白。

一方で、カラコンの売上は30億円と明かし、スタジオも驚愕していました。今では複数のアイドルグループも手がけており、もはや本業はプロデュース業と言っても過言ではありません。そうした事業の成功がセレブ生活へと導いているのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

現役アイドルから、自ら事業展開を成功させた指原。いまや現役アイドルたちの憧れの的となっているに違いない。