5月31日、俳優の風間俊介がXを更新し、《5人並んでいる姿を、懸命に『特別だ。焼き付けよう』と言い聞かせるけど、何故だかいつもの姿と認識してしまっていました。安心感に近い心地よさを感じていました。それは、明日からもずっとだと思う。共に過ごした思い出を抱えて、明日からも頑張ろうと思いました。ありがとう 沢山ありがとう》と、この日をもって活動を終了した国民的アイドルグループ・嵐への感謝の言葉を述べた。

この “感動スピーチ” に対し、

《風間くんからのこの言葉にもう更に号泣》

《風間ぽん、優しい言葉に心が温かくなりました 嵐の5人は、いつものままで永遠だね。ありがとう》

など、深く共感する声が見られる。

1999年にデビューシングル『A・RA・SHI』でデビューを飾り、5月31日をもって活動終了を迎えた国民的グループ「嵐」。同日には、ラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が東京ドームで開催された。これまで番組などで共演してきた多くの有名人が嵐への感謝と想いをSNSなどで綴っている。なかでもファンから支持されているのが風間だ。

「風間さんと嵐のメンバーは、旧ジャニーズ事務所への入所時期や年齢が近いこともあり、10代のころから一緒にジャニーズJr.として活動してきた仲です。とくに、二宮和也さんとは、1983年6月17日生まれで同じ血液型、東京の下町出身など共通点が多いんです。また、相葉雅紀さんとはお互いに “親友” と呼び合う間柄で、プライベートでも一緒に旅行に行くことも。

嵐が活動休止を発表する前には、風間さんに報告するほど深い絆で結ばれており、ファンの間では特別な関係として認識されています」（スポーツ紙記者）

グループ活動は終了となったが、嵐メンバーは、今後、個人でそれぞれの道に進むことになる。

「大野さんはリゾートビジネスに本格的に取り組むなど、芸能活動とは少し距離をとるようです。松本さんは、役者として活躍しながらタレントやグループのプロデュース業、二宮さんと相葉さんは役者業を中心にバラエティ番組MCを担当、櫻井さんは報道番組のキャスター業やバラエティ番組MCに注力していくでしょう。

風間さんは、ドラマ、映画、舞台、バラエティ番組など幅広いジャンルで活躍していますし、今後、嵐メンバーとの共演が増えるかもしれませんね」（同前）

嵐との縁は、活動終了後も続いていくことになるだろう――。