「SKE48×夢×泥臭さ（＋かわいい♡）＝野村実代」

自分を数式で表わすなら、と質問したところ、野村実代から意外な答えが返ってきた。

「泥臭さ」とは？

「先輩方のパフォーマンスを見て圧倒され、必死に食らいついて、試行錯誤しながら育ってきました。パフォーマンスへの執念は常に持ち続けていたいです。そして、20周年を迎えるときには、もっと先頭でSKE48を引っ張れる人になっていたいです」

彼女の努力家な一面がわかる言葉だ。努力し続けて、キャリア10年めの今年。初の写真集が発売される。水着グラビアは初めての経験だ。

「自分は、グラビアには不向きだと思っていました。人生の中でいちばん美しい期間は今だと思っているので、その姿を写真集として残し、皆さんのそばに永遠に置いていただけるのであれば、私はとても幸せです」

かわいく、泥臭く、夢を大事にしながら、彼女は輝く。

のむらみよ

23歳 2003年2月1日生まれ 愛知県出身 T168 2016年にSKE48の8期生としてデビュー。趣味は生配信、アニメ、美容。昨年はスタイルのよさから「アイカツ体型」でバズり、SNSも注目を集めている。そのほか最新情報は、公式X（@MIYOMARUKO）、公式Instagram（@miyomaruko_0201）にて

※『SKE48野村実代1st写真集 美しい方程式』はKADOKAWAより6月15日発売

写真・下田直樹