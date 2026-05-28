【REDMI Pad 2 9.7 4G】 5月28日 発売 価格 4GB／64GBモデル：27,980円 4GB／128GB：35,980円

小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は、タブレット端末「REDMI Pad 2 9.7 4G」を本日5月28日に発売する。価格は27,980円より。

本製品は、お手頃な性能やサイズ、価格を実現した「REDMI Pad 2 9.7」シリーズの4G対応モデル。高精細な2K・120Hzディスプレイ、長時間の使用をサポートする7,600mAhの大容量バッテリー、オールメタルボディ仕上げのコンパクトなサイズ感に加えて、自宅でも外出先でも便利な4G通信を備えている。

SoCは「Snapdragon 6s 4G Gen 2」でメモリは4GBを搭載。ストレージは64GBと128GBが用意されており、カラーはグラファイトグレーとシルバーの2種類がラインナップされている。既にシャオミ公式サイトのほか、各ECサイトなどで販売が開始されており、6月11日までは2,000円オフの早割価格で購入できる。

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