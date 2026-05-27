【北斗の拳】第10話「悪魔の化身」先行場面カット＆あらすじ公開！
4月10日より好評放送・配信中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、5月29日（金）25時より放送・配信の第10話先行場面カットとあらすじが公開された。そして、デビルリバース役は白熊寛嗣に決定した。
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
5月29日（金）25時からの放送・配信の第10話あらすじと場面カットが先行公開された。
＜第10話「悪魔の化身（デビルリバース）」あらすじ＞
ジャッカルがトヨに対して行った悪逆非道の振る舞いに対し凄まじい怒りを燃やすケンシロウ。ケンシロウは必ず復讐する事を誓い、ジャッカルたちを徐々に追い詰めていく。ケンシロウに怯えるジャッカルは恐怖に駆られ、とある刑務所に収監されていた悪魔の化身「デビルリバース」を解放してしまう。
＞＞＞第10話の先行カットをすべてチェック！（写真13点）
そして、ビレニィプリズンに投獄されている巨人・デビルリバース役は白熊寛嗣に決定。キャストからコメントも到着した。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
＜第10話「悪魔の化身（デビルリバース）」あらすじ＞
ジャッカルがトヨに対して行った悪逆非道の振る舞いに対し凄まじい怒りを燃やすケンシロウ。ケンシロウは必ず復讐する事を誓い、ジャッカルたちを徐々に追い詰めていく。ケンシロウに怯えるジャッカルは恐怖に駆られ、とある刑務所に収監されていた悪魔の化身「デビルリバース」を解放してしまう。
＞＞＞第10話の先行カットをすべてチェック！（写真13点）
そして、ビレニィプリズンに投獄されている巨人・デビルリバース役は白熊寛嗣に決定。キャストからコメントも到着した。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
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