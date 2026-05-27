西田の左前打後、村上が2ランを放った

【MLB】ツインズ 5ー3 Wソックス（日本時間27日・シカゴ）

ホワイトソックスの西田陸浮内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「9番・右翼」で出場し、メジャーデビュー2戦目は4打数1安打だった。8回には自身の左前打での出塁後に、村上宗隆内野手の19号が飛び出した。その裏には西田の好判断が“アシスト”していた。

2点を追う8回に先頭の西田は左前打で出塁。1死後、一塁に西田を置いた状況で、村上が右翼席へ豪快な19号同点2ランを叩き込んだ。

スピードが武器の西田だったが、盗塁は“我慢”していたという。「すごい頼れますよね。やっぱり村上さん。村上さんに回ってきた時にもやっぱり走らないって決めました。走るふりだけしかしてないですね」と明かした。

盗塁を狙って失敗すれば走者なしとなり、村上に一発が出ても1点ビハインドの状況だった。村上の本塁打を信じ、走らなかったことで一時同点に追いつくことができた。

延長戦の末にホワイトソックスは敗れたが、西田の隠れた好判断だった。（Full-Count編集部）