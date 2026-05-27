【ドラゴンクエスト スライム3Dパフ／ファンデーションが染みこみにくいパフ】 5月27日 発売 価格 スライム3Dパフ：各770円 ファンデーションが染みこみにくいパフ：605円

貝印は、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」シリーズとコラボレーションしたメイクパフを本日5月27日に発売する。価格は605円より。

5月27日に40周年を迎えた「ドラゴンクエスト」と貝印のメイクパフがコラボ。第1弾はスライムの形をした「3Dパフ」3種類のほか、はぐれメタルの形をした「ファンデーションが染みこみにくいパフ」の全4商品がラインナップされる。

コラボ第1弾のメイクパフは「貝印公式オンラインストア」をはじめ、全国のドラッグストアやホームセンター、大手量販店などで販売。さらに、今後も新たなコラボ商品の発表を予定している。

「ドラゴンクエスト スライム3Dパフ（スライム）」価格：770円

「ドラゴンクエスト スライム3Dパフ（スライムベス）」価格：770円

「ドラゴンクエスト スライム3Dパフ（メタルスライム）」価格：770円

「ドラゴンクエスト ファンデーションが染みこみにくいパフ（はぐれメタル）」価格：605円

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

