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公式YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が「【セルフケア！】スリコのボディケアグッズを実践して5点紹介します！」を公開した。YouTubeナビゲーターのたかはしが、家事や仕事をしながら使える3COINSの「〇〇しながらちゃんとケア」シリーズ5点を紹介。首や肩の痛みに悩む彼女が、手軽さと機能性を重視して各アイテムを実際に試し、その魅力を深掘りしている。



動画では、ローラーやEMS機器、ボディケアガンなど、日常に取り入れやすい多様なケアグッズが登場する。最初に紹介された「マルチボディケアローラー」は、進化した二重のローラーが特徴。太ももや二の腕を挟み込むように使用し、「圧迫がほど良い」と、痛みのない心地よさを実感している。



続いて試した「EMS＆温熱ケアパッド」は、首にかけるだけで電気信号により筋肉を刺激する。レベルを上げると「勝手に動くんですけど！」と驚きつつも大爆笑。温熱機能も搭載されており、「軽く（楽に）なっている気もする」と、寝違えていた首への効果を即座に実感した様子だ。コンパクトな形状から、旅行への携帯や両親へのプレゼントにも最適だと太鼓判を押した。



さらに、手のひらサイズの「コンパクトボディケアガン」は、4種類のアタッチメントを付け替えて全身をケアできる優れもの。中でも、頭部に使うフィンガー型のアタッチメントには「ヘッドスパに行ってる気分」と絶賛し、デスクワーク中の息抜きに最適なアイテムとして推奨した。他にも、足首を伸ばす「角度が選べるレッグケアボード」や、履くだけで体幹を整える「コンパクトバランススリッパ」など、ユニークかつ実用的な商品が紹介されている。



最後に、たかはしは最も衝撃を受けたという「EMS＆温熱ケアパッド」を一番のお気に入りに選出。「ながらケア」を叶える3COINSのボディケアグッズは、忙しい日々の隙間時間で疲労回復や健康維持を目指す人にとって、力強い味方となるだろう。