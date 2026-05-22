岩谷マテリアル（東京都中央区）が、家庭用食品ポリ袋「アイラップ」の発売50周年を記念し、通常品より20％増量した特別仕様品を、5月25日から数量限定で販売。SNS上では、絶賛する声が多数上がっています。

【画像】「アイラップ」の数量限定パッケージを見る！ ちょっとシュール！？（4枚）

アイラップ公式の発表に絶賛の声続々

「アイラップ」の公式「X」アカウントは、「減らす話が多い時代ですが、アイラップは増やします。いつもの60枚から【72枚】へ。日頃のご愛顧への感謝を込めて、できる限り枚数を増やしました」とコメントしています。

SNS上では、「アイラップさんすごい！」「税金以外に増えるものがあることに素晴らしく感謝です」「おおお、これは買わねば！」「このご時世に増やすとはっ…！」「大変な時にすごいですね」「まさかの逆を行くなんて！カッコよすぎ！」「ステルス値上げが多い中増えてる！」「神企業やん。本当に減ってばかりだから増量めっちゃ助かる！」「マジッ！なんか涙が出ました…」と、称賛するコメントが相次いでいます。

20％増量した特別仕様品は、3月に発売した「復刻版パッケージ」に続く第2弾。全国のスーパー、量販店、ホームセンター、ドラッグストアにて順次展開予定です。数量限定生産のため、なくなり次第終了となります。