作業中も両手自由！リン酸鉄電池採用の安全設計ウエストファン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、長寿命で安全性の高いリン酸鉄電池を採用し、腰掛け・首掛け・卓上の3WAYで使える超強風仕様のベルトファン「400-TOY053BK」を発売した。
■コンパクトなのに超強風
本製品は、コンパクトサイズながら服の中へしっかり風を送り込める超強風仕様のベルトファン。腰に装着することで、まるで簡易空調作業服のように身体を効率よくクールダウン。炎天下での作業やイベント、アウトドア、通勤時など、暑さが気になるシーンで快適さをサポートする。小型ながらパワフルな風量で、夏の暑さ対策に最適だ。
■安全性に優れたリン酸鉄電池を採用
バッテリーには、従来品より約3倍長持ちするとされるリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した。高い安全性と長寿命を両立し、毎日安心して使える仕様だ。さらに、本体には温度センサーを搭載しており、高温状態になると自動で一時停止する安心設計。長時間の使用でも安全面に配慮されており、屋外作業や現場仕事にもおすすめだ。
リン酸鉄バッテリーでないお手頃価格の従来品も販売している。（品番：400-TOY048BK）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY048BK
■シーンに合わせて使える3WAY仕様
本製品は、腰に固定するベルトファンとしてだけでなく、首掛けファンや卓上ファンとしても使用できる3WAY仕様だ。クリップで固定すれば両手が自由になり、作業効率も向上。付属のネックストラップを使えば移動中でも快適に涼しさを持ち歩ける。さらにスタンドを使えばデスク上でも活躍し、自宅やオフィスでも便利に使用できる。
■5段階風量調整で快適さ自在
使用シーンや暑さに合わせて選べる5段階の風量調整機能を搭載している。弱風なら最大約9時間使用でき、長時間の外出や作業時にも安心だ。強風モードでは瞬時に涼しさを感じられるため、熱気がこもりやすい場所でも快適に過ごせる。LEDディスプレイでバッテリー残量をひと目で確認できるため、充電タイミングも分かりやすく便利だ。
■コードレスだからどこでも使える
USB Type-C充電式のコードレス仕様で、場所を選ばず手軽に使用できる。約230gの軽量設計に加え、薄型コンパクトボディなので装着時も邪魔になりにくく、動きやすさも抜群だ。屋外イベント、配送業務、ガーデニング、スポーツ観戦など、暑さ対策が必要なあらゆるシーンで活躍。持ち運びやすく、毎日使いたくなる便利な一台だ。
■製品仕様
■腰掛け・首掛け・卓上の3WAYで使える超強風仕様のベルトファン「400-TOY053BK」
■ITライフハック
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■安全性に優れたリン酸鉄電池を採用
バッテリーには、従来品より約3倍長持ちするとされるリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した。高い安全性と長寿命を両立し、毎日安心して使える仕様だ。さらに、本体には温度センサーを搭載しており、高温状態になると自動で一時停止する安心設計。長時間の使用でも安全面に配慮されており、屋外作業や現場仕事にもおすすめだ。
リン酸鉄バッテリーでないお手頃価格の従来品も販売している。（品番：400-TOY048BK）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY048BK
■シーンに合わせて使える3WAY仕様
本製品は、腰に固定するベルトファンとしてだけでなく、首掛けファンや卓上ファンとしても使用できる3WAY仕様だ。クリップで固定すれば両手が自由になり、作業効率も向上。付属のネックストラップを使えば移動中でも快適に涼しさを持ち歩ける。さらにスタンドを使えばデスク上でも活躍し、自宅やオフィスでも便利に使用できる。
■5段階風量調整で快適さ自在
使用シーンや暑さに合わせて選べる5段階の風量調整機能を搭載している。弱風なら最大約9時間使用でき、長時間の外出や作業時にも安心だ。強風モードでは瞬時に涼しさを感じられるため、熱気がこもりやすい場所でも快適に過ごせる。LEDディスプレイでバッテリー残量をひと目で確認できるため、充電タイミングも分かりやすく便利だ。
■コードレスだからどこでも使える
USB Type-C充電式のコードレス仕様で、場所を選ばず手軽に使用できる。約230gの軽量設計に加え、薄型コンパクトボディなので装着時も邪魔になりにくく、動きやすさも抜群だ。屋外イベント、配送業務、ガーデニング、スポーツ観戦など、暑さ対策が必要なあらゆるシーンで活躍。持ち運びやすく、毎日使いたくなる便利な一台だ。
■製品仕様
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