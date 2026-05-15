寝室やデスク周りに調和、ホワイトカラーを追加！4〜12.9インチ対応アームスタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、好評発売中のタブレット・スマホアーム「100-LATAB021」シリーズに、新たにホワイトカラーの「100-LATAB021W」を追加発売した。
■寝ながら動画視聴がもっと快適に
本製品はベッドサイドなどに固定することで、寝ながらの動画視聴やSNS閲覧を快適に楽しめる。スマートフォンやタブレットを手で持ち続ける必要がなく、腕への負担を軽減。長時間の映画鑑賞や電子書籍の読書など、リラックスタイムをより快適にサポートする。
■3関節アームで自在に位置調整
アーム部には複数の関節とボールジョイントを搭載し、高さ・距離・角度を細かく調整可能だ。さらに360度回転に対応しているため、縦向き・横向きをシーンに応じて切り替えられます。ベッド、ソファ、デスクなど、さまざまな場所で理想的な視聴ポジションを実現する。
■幅広い機器に対応できる安心設計
4〜12.9インチまでのスマートフォン・タブレットに対応し、幅広い機器をしっかり固定できる。ホルダー部分やクランプ部分にはシリコーンパッドを搭載しているため、機器や家具を傷つけにくく、ズレも軽減。安定感のある設計で安心して使用できる。
■デスクワークや配信環境にも活躍
動画視聴だけでなく、オンライン会議やライブ配信、レシピ閲覧など幅広い用途で活躍する。デスクに固定すれば作業スペースを有効活用でき、タブレットをサブディスプレイ感覚で使うこともできる。自宅時間をより快適にアップデートする便利アイテムだ。
■アームシリーズにホワイト追加
好評の「100-LATAB021」シリーズに、新たにホワイトカラーが仲間入りした。ブラックモデルに加え、明るい空間やナチュラルテイストのインテリアにも合わせやすいカラー展開となり、寝室やリビングにも自然になじむ。機能性だけでなく、見た目にもこだわりたい方におすすめだ。
■タブレット・スマホアーム「100-LATAB021W（ホワイト）」
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■3関節アームで自在に位置調整
アーム部には複数の関節とボールジョイントを搭載し、高さ・距離・角度を細かく調整可能だ。さらに360度回転に対応しているため、縦向き・横向きをシーンに応じて切り替えられます。ベッド、ソファ、デスクなど、さまざまな場所で理想的な視聴ポジションを実現する。
■幅広い機器に対応できる安心設計
4〜12.9インチまでのスマートフォン・タブレットに対応し、幅広い機器をしっかり固定できる。ホルダー部分やクランプ部分にはシリコーンパッドを搭載しているため、機器や家具を傷つけにくく、ズレも軽減。安定感のある設計で安心して使用できる。
■デスクワークや配信環境にも活躍
動画視聴だけでなく、オンライン会議やライブ配信、レシピ閲覧など幅広い用途で活躍する。デスクに固定すれば作業スペースを有効活用でき、タブレットをサブディスプレイ感覚で使うこともできる。自宅時間をより快適にアップデートする便利アイテムだ。
■アームシリーズにホワイト追加
好評の「100-LATAB021」シリーズに、新たにホワイトカラーが仲間入りした。ブラックモデルに加え、明るい空間やナチュラルテイストのインテリアにも合わせやすいカラー展開となり、寝室やリビングにも自然になじむ。機能性だけでなく、見た目にもこだわりたい方におすすめだ。
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