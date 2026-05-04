楽天は8回にソロ2発で逆転

4日にパ・リーグ公式戦3試合が行われた。オリックスは、3-0でロッテに勝利した。先発の高島泰都投手は、7回無失点の好投でキャリアハイの3勝目をマーク。打線は6回、森友哉捕手の適時二塁打などで3点を奪った。最後はアンドレス・マチャド投手が締め、完封勝利。ロッテは先発の小島和哉投手が7回107球3失点（自責点1）の力投を見せるも、打線が8安打無得点と沈黙した。

西武はソフトバンクに10-2で大勝した。打線はタイラー・ネビン内野手が2打席連続本塁打を含む4安打5打点の大暴れを見せるなど、計19安打10得点を記録。先発の菅井信也投手は6回2失点で今季初勝利を挙げた。ソフトバンクは先発の徐若熙投手が4回14安打7失点と打ち込まれ、打線も栗原陵矢内野手の2ランによる2得点のみに終わった。

楽天は日本ハムに3-1で逆転勝利した。先発・瀧中瞭太投手は5回2/3を無失点と粘り、1点を追う8回に平良竜哉内野手の2号ソロで同点。さらに辰己涼介外野手の3号ソロで勝ち越し、渡邊佳明内野手の適時打で加点した。日本ハムは先発・福島蓮投手が7回1/3を2失点と好投したが、一発に泣き、打線も再三の好機を逃して1得点に終わった。