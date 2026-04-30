サヨナラの得点機を逃した攻撃に嘆き

【MLB】マーリンズ 3ー2 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手も“絡んだ”思わぬ幕切れは、メディアの混乱を生んだようだ。ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でマーリンズと対戦。1点を追う9回、1死満塁のチャンスをつくるも併殺打で得点ならず。大谷の走塁にも疑問が残り、米記者からは戸惑いの声が上がった。

9回、ドジャースは大谷への申告敬遠など3四球で1死満塁とし、フレディ・フリーマン内野手が打席に入った。逆転打が期待されたが結果はボテボテの二ゴロ。二塁手のザビアー・エドワーズ内野手が打球を処理し併殺打となった。

一連のプレーのなかで、一塁走者だった大谷の動きに困惑が広がった。打球が転がった瞬間、大谷は二塁には進まず一塁へ帰塁したため、ゴロを捕球したエドワーズがすぐさまタッチしアウトに。エドワーズはそのまま一塁ベースを踏み、打者のフリーマンもアウトとなった。

予期せぬ形で終わったドジャースの攻撃を、多くの米記者が自身のSNSで取り上げた。スポーツジャーナリストのエイドリアン・メディナ氏は「ドジャースにとってはひどい終わり方となった」と辛辣な投稿。MLB公式サイトでマーリンズ番を務めるクリスティーナ・デ・ニコラ記者は「かなり混乱している状況だ」「なんて終わり方だ」と連続で投稿し、あっけない幕切れを嘆いた。（Full-Count編集部）