4回の守備で内野安打性の当たりを好捕して大谷のピンチを救う

【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板し、6回5安打2失点（自責1）と好投するも打線の援護なく今季初黒星を喫した。4回にピンチを背負ったが、キム・ヘソン内野手が美技でサポート。ベンチではキムにお辞儀する場面もあった。“当事者”が裏側を明かしてくれた。

4回1死から安打と四球でピンチを招き、2死からケイシーに内野安打になりそうな嫌なゴロを打たれた。すると、遊撃で先発出場していたキムが猛ダッシュで打球に追いつき、体を上手く使って一塁へ送球。間一髪でアウトにして失点を防いだ。

このビッグプレーに対し、大谷はマウンド上でガッツポーズを作った。ベンチに戻ると、キムにニコリと微笑みながらお辞儀をして感謝の意を伝えていた。果たしてどんな会話をしていたのか。

試合後、キムは「セレモニーってほどじゃないです」と振り返った。「お互いに感謝を示しただけ。ああいうゴロは早くとって早く投げないといけませんから」とコメントし、ベンチでの大谷とのやり取りの裏側を明かした。

打席では4打数ノーヒットに終わったが、好守で大谷の自責点を1にとどめたことで、大谷は防御率0.60でメジャートップに浮上した。（Full-Count編集部）