ロバーツ監督が嘆いた敗戦「勝つべきだった」

【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地で行われたマーリンズ戦に先発登板。6回2失点で今季初黒星を喫した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「（大谷の投球が）完全に噛み合っていたと彼は感じていなかったと、私は思っている」と大谷の投球を振り返った。

6回まで2失点（自責1）も104球を投じた。指揮官は「（大谷は）投げミスというか抜け球がたくさんあった」と指摘するも「それでも、6回を投げる術を見出し、許したのは2点だけだった」と先発の役目を果たしたことは評価。「だから彼のことを大いに称賛する」と粘りの投球を称えた。

疲労などを考慮し、15日（同16日）のメッツ戦以来となる投手専念での登板だったが、大谷は首のあたりを気にする仕草を見せていた。記者から首に違和感があったのかと聞かれたロバーツ監督は「それが（制球の乱れや）いくつかの投げミスにつながった可能性はあるかもしれないが、はっきりしたことはわからない」と言葉を濁した。

大谷が最小失点で切り抜けていたからこそ、取りたかった試合でもある。指揮官も「（許した点を考慮すると）我々は試合に勝つべきだった」と、7安打を放つも1得点に終わった打線を嘆いた。（Full-Count編集部）