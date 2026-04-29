マッカラー監督が称えた打線

【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

マーリンズは28日（日本時間29日）、敵地でのドジャース戦に勝利。大谷翔平投手から6回までに2点を奪い、今季初黒星をつけた。試合後、2024年までドジャースでコーチを務めたマーリンズのクレイトン・マッカラー監督は「6イニングの間で（大谷を）消耗させた」と打線を称えた。

初回から大谷に三振の山を築かれた。3回までに5三振を奪われ、メジャー通算700奪三振を達成された。しかし指揮官は、3回までに37球を投げさせた打線を評価。「彼の制球力が本来の鋭さではなかったかもしれないが、そこにつけ込み、（打線は）多くの球数を投げさせた」と狙い通りのゲームプランだったと明かした。

続けて「本当にいい投手を相手に、とにかく十分な仕事ができた。我々は粘り強く戦い、彼（大谷）に6イニングの間で消耗させた」と、大谷が6回までに投じた104球は、プランが狙い通り遂行されたうえでの結果だと強調した。

大谷を攻略し連敗をストップさせたが、ドジャースのコーチ時代に大谷の成長を見守ってきたマッカラー監督は「彼は手強い、スプリット、直球、ビッグスイーパーを操っている」と称えることを忘れなかった。（Full-Count編集部）