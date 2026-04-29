今季5度目の先発…6回2失点（自責1）も黒星

【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦で6回5安打2失点（自責1）と好投するも、打線の援護なく今季初黒星を喫した。試合後、自身の投球を振り返った。

今季2度目となる投手に専念してのマウンド。2回にラミレスへ死球を与え、二盗と自身の二塁悪送球の間に三塁へ。ケイシーの中犠飛で先制点を許した。4回1死一、二塁のピンチは切り抜けたものの、5回2死二塁からストワーズの右前適時打で2点目を許した。6回は3つのアウトを全て三振で奪い、移籍後最多となる104球を投げた。

試合後、大谷は「最初の4イニングはいいペースでしたけど、感覚的にはそこまで、いいなとは思ってなかったので。点の取られた方もあまり良くなかったですし、その中でも抑えたのは良かったですけど。最初の失点というか、全体的な感想としては、あんまり良くなかったのかなと思ってます」と総括した。

「ブルペンからちょっと良くはなかったので。体調的にはそんなに悪くはなかったですけど、まあ動作的な問題だとは……思ってます」と、しっくりいかなかった要因を分析した。

この日は投手に専念した。「個人的にはどちらでもいいというか、行けと言われた方で行きたいなとは思ってます」と、大谷自身はどちらの起用でもOKだという。「チームのトータルで見た時に長いシーズンなので、DHでもちろん試してみたい選手もいるかもしれないですし、自分的にもシーズン通して健康な状態を保つ上で、そういう登板があるっていうのも、もしかしたらプラスかも分からないので。そこはチームに任せてますし、行けと言われた出方で、活躍できる準備はしたいなと思ってます」と語った。

敗戦投手になったものの、6回自責点1の好投で、防御率はメジャートップの0.60に浮上している。（Full-Count編集部）