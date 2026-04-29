5度目の先発マウンドは今季2度目の投手専念

【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板する。5度目の先発マウンドは、15日（同16日）メッツ戦以来の投手専念となる。指名打者として打席には立たず、先発投手としての役目に集中する。

試合前、デーブ・ロバーツ監督は「彼はコミュニケーションを取りたがっていて、彼に私の決断を伝えた。そして彼はその件について問題なかった」と、大谷も納得した上での投手専念であると言及。続けて「今回は少し制限するというか、絶好調のダルトン（・ラッシング）を代わりに入れて、ショウヘイにはいい投球をしてもらうために最高の機会を与える」と、決断の裏側にある思いを明かした。

翌日29日（同30日）のマーリンズ戦については「明日にはラインナップ（打順）に戻ることは分かっている」と、通常通り打者起用することを示唆。「今夜は両方の役割をこなす負担をなくし、明日は打撃に集中し、その後に休日を挟む。この“短縮されたスケジュール”によって、休日明けに彼がリセットされることを願っている」と、大谷のコンディションを考えたプランであることを強調した。

大谷は試合前時点で、投手として4試合に先発し2勝0敗、25奪三振、防御率0.38の好成績をマーク。打者としては29試合に出場し打率.278（108打数30安打）、6本塁打、13打点、OPS.898。2試合連続で3安打を記録するなど状態は上向いていたが、この日の二刀流起用の見送りとなっていた。（Full-Count編集部）