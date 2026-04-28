6月6日は帯広の森野球場、7日はウインドヒルひがし北海道スタジアム

日本ハム2軍は、6月6日に帯広市の帯広の森野球場、7日に釧路市のウインドヒルひがし北海道スタジアムにて、オイシックス新潟とファームリーグ2連戦を行う。

すでに26日から球団ホームページや各開催地でチケットの一般販売が始まっており、今年もファイターズ若手選手たちの白熱したプレーを一目見ようと一部の座席エリアでは「まもなく完売」の文字が躍るほどの大盛況ぶりだという。

謎の二刀流キャラクター「DJチャス。」は、「これも今年のファイターズへ寄せる道民ファンの熱い期待の証！」とニンマリ顔で分析。「帯広、釧路の皆さんとは力を合わせて、ただの試合ではなく、わくわく楽しめるボールパークを目指したい！ 主力選手は復活のきっかけに、そして若手選手は皆さんの熱い声援を直接感じて大きく成長してほしい！」とアピール。

さらに「あっ、オレ？ そうだね、何度も言うようだけど、この開催が終わったら『やっぱりDJチャス。がNo.1？』とでも思っていただけたら……」と笑いをとりながらも会場への来場を熱く呼びかけていた。（Full-Count編集部）