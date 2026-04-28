3試合ぶりの12号で本塁打数は両リーグ1位に

【MLB】Wソックス 8ー7 エンゼルス（日本時間28日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回に逆転となる12号3ランを放ち勝利に貢献した。悪天候の影響で約3時間遅れで始まったため観客もまばらだったが、両リーグトップに浮上した一発に、シカゴファンは“MVPコール”で称えた。

村上が一振りで試合の流れを変えた。1点差まで追い上げた7回無死二、三塁で迎えた第4打席、カウント2-2から左腕ポメランツの149キロを捉えると右中間席へ逆転3ラン。打球速度95.8マイル（約154.2キロ）、飛距離382フィート（約116.4メートル）、角度48度の高弾道アーチだった。

3試合ぶりの一発で、本塁打数で並んでいたヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）とアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抜き、両リーグ1位に浮上。球団の月間本塁打数（3月〜4月）も歴代最多を記録した。シーズンに換算すると67発ペースとなり、メジャー1年目からアーチを量産している。

シカゴを襲った嵐と大雨の影響で、約3時間遅れて始まった試合だったが、村上は第1打席で3試合ぶりの安打。4回終了時点でエンゼルスに5点リードを許していたが、村上の12号3ランで逆転に成功。深夜まで声援を送り続けたシカゴのファンに報いた。

村上は12号を含む4打数2安打3打点の活躍。この試合を終えて打率.243（103打数25安打）、12本塁打、23打点となった。（Full-Count編集部）