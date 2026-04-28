マーリンズ戦で5回4失点で降板も…ド軍はサヨナラ勝利

【MLB】ドジャース 5ー4 マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は27日（日本時間28日）、本拠地・マーリンズ戦に先発し、1点リードした5回にまさかの逆転3ランを浴びた。5回5安打4失点（自責3）で3勝目はならなかった。試合後はチームのサヨナラ勝利に感謝しつつ、4四球を出した内容には「悪いところもでた」と反省した。

「今日は本当にチームメートのおかげで、試合に勝てたので。本当に感謝しています」

1点リードの5回、2四球などで2死一、二塁のピンチを招き、ヒックスに右翼ポール際へ6号3ランを運ばれた。甘く入ったスプリットを痛打された。2試合ぶりの被弾。「スプリットが左バッターでいう内側にちょっと入ってしまうのが今日何度かあったので、そこは最後にあれが出たのはすごく反省点です」と悔しさをにじませた。

この回に打球が右足に直撃するハプニングもあったが「最初多分グローブに当たったので、あまり衝撃がなかったので、そこは全く大丈夫です」。問題なしを強調した。

この日は、初回先頭を四球で出したものの、続くストワーズを二ゴロ併殺打に。2回は3者凡退に抑えた。3回は2死から連打で招いた二、三塁のピンチではストワーズを中飛。4回1死満塁では遊撃キム・ヘソンの失策の間に失点したが、続くサノヤを遊ゴロに打ち取った。4四球、4失点は共に今季ワースト。87球での降板となった。

今季初めて6回を投げきれなかった。「今日は早めに降りましたけど、そうですね、長く投げるというのはもちろん大事ですし、とはいえ、すごいそこに対して悔しさがあるというわけでもなく、他にも反省する部分がたくさんあったので、そういう感じです」と評価した。

走者を背負う場面も多かった。「セット入ってから、左の外に今シーズンまだなかったような感覚が出たところもありました。結果的にはフォアボールを多く出してしまったので良くなかったですけど、今日得た新しく得た良い感覚も出ましたし、その分、フォアボールの数だったりちょっと良くなかったです」と収穫もあったことを述べていた。（Full-Count編集部）