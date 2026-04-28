本拠地・マーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地・マーリンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連続となる7号本塁打に期待がかかる。山本由伸投手は今季3勝目をかけて先発する。

前日26日（同27日）の本拠地・カブス戦では「1番・DH」で先発出場し、7回に左中間へ6号ソロを放った。移籍後最長ブランクとなる12試合60打席ぶりの本塁打だった。今永昇太投手との日本人対決では四球、右前打、右翼線二塁打。3打数3安打1打点で打率.262となった。チームは2連勝し、3カードぶりの勝ち越しを決めた。

山本は前回21日（同22日）の敵地・ジャイアンツ戦で7回7奪三振6安打3失点。打線の援護に恵まれず、2敗目を喫した。試合前まで今季は5試合登板で2勝2敗、防御率2.48。

マーリンズは右腕クリス・パダックが先発する。今季は5試合登板で0勝4敗、防御率6.38。前回21日（同22日）の本拠地・カージナルス戦では4回2/3を投げて8安打5失点で4敗目を喫した。（Full-Count編集部）