対象は過去最多の169人…「海外チーム」への進路が17人と急増

日本プロ野球選手会は27日、2025年度に引退・退団した選手のセカンドキャリアに関する調査結果を発表した。対象人数は169人と前年の157人から増加し、過去5年で最多となった一方で、コーチや球団職員を含む「NPB関係」に進む割合は53.3％にとどまり、同期間で最低の数値となった。

今回の調査対象は、外国人選手および同一球団内での育成再契約選手を除く169人。平均年齢は27.2歳で、平均在籍年数は6.8年となっている。

進路の内訳を見ると、NPBの現役選手（10人）や育成選手（48人）、監督・コーチ（3人）、球団職員・スタッフ（29人）を合わせた「NPB関係」は計90人。割合は53.25％だった。2023年度には60.8％を記録していたが、そこから2年連続の低下となった。特に「監督・コーチ」としての契約は、2023年が11人、前年の9人から3人へと大幅に減少している。

一方で、独立リーグや社会人野球、海外チームなどを含む「その他野球関係」は計54人で、全体の32.0％を占めた。なかでも顕著な伸びを見せたのが「海外チーム」への進路だ。前年度の3人から17人へと急増しており、現役続行の場を海外に求める傾向が強まっているといえる。

野球関係以外への進路を選んだのは17人（10.1％）だった。そのうち14人が一般企業へ就職し、3人が自営・起業を選択。他種目競技への転身や進学を選んだ選手は、今回の調査では0人だった。また、現時点で進路が「未定・不明」としているのは8人（4.7％）となっている。

球団別の対象人数では、巨人が20人と最も多く、ソフトバンクの19人、楽天の17人が続いた。（Full-Count編集部）