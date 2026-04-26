YESネットワークの解説もバッサリ「全員が鼻を折られるのです」

ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手の“赤っ恥”プレーが波紋を呼んでいる。24日（日本時間25日）、敵地でのアストロズ戦で、ど真ん中の見逃しストライクに対して無謀なチャレンジを要求した。大差のついた終盤に見せた理解しがたい行動に、ファンからは「剥奪しないといけない」などと呆れる声が殺到している。

注目のシーンは、ヤンキースが12-4と大量リードで迎えた9回1死の場面だ。フルカウントから相手右腕のブライアン・アブレイユが投じたフォーシームに手が出ず、球審はストライクを宣告した。しかし、チザムJr.は即座にヘルメットに触れてチャレンジを要求。ビジョンに映し出された軌道はど真ん中を通過しており、球場からは大ブーイングが沸き起こった。

このあまりにも無謀な挑戦には、地元放送局「YESネットワーク」の放送席も失笑するしかなかった。実況のマイケル・ケイ氏は「ど真ん中です。そして観客はブーイングで彼を嘲笑っています」と実況。サイ・ヤング賞投手で解説のデビット・コーン氏も「これがチャレンジシステムの素晴らしさです。全員が鼻を折られるのです」とバッサリ切り捨てていた。

お騒がせ野手のまさかの行動に、SNS上のファンも呆れ返っている。「客観的にみて今年最悪」「彼は完全に路頭に迷っている」「チャレンジ権を使うのをやめさせないといけない」「剥奪しないといけない」「そのうちチャレンジする権利を剥奪されるぞ」「今年達成できる50は50回の恥ずかしいチャレンジだけだな」「こいつは本当に頭が悪い」といった声が寄せられた。

米データサイト「コッツ・ベースボールコントラクツ」によると、チザムJr.の今季年俸は1020万ドル（約16億1800万円）。昨季は初の「30-30」を達成し、オフには美人ガールフレンドとゴールインした。今季は大谷翔平投手以来の「50-50」を目標に掲げるも、26試合で打率.206、2本塁打、OPS.618、8盗塁と低調なスタートとなっている。（Full-Count編集部）