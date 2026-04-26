本拠地ガーディアンズ戦

米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手は25日（日本時間26日）、本拠地ガーディアンズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、3打数2安打2打点1四球で5-3の勝利に貢献した。4回には2戦連発の5号ソロ。試合後に同僚から手荒い祝福を受けた場面を切り取った1枚の写真が「コラみたいでステキ」「かけられた水がオーラのよう」と反響を呼んでいる。

まさに“神々しい”1枚だった。ブルージェイズ公式Xが公開したのは、ダイヤモンドを一周する動画と、ベンチ前で同僚から「ウォーターシャワー」を浴びた瞬間を切り取った写真。激しく飛び散る水しぶきに包まれた岡本の表情がばっちり収められている。

球団公式Xは文面に「Goodnight, #BlueJays Fans おやすみ、ブルージェイズファンのみんな！」と英語と日本語を交えて投稿。日本のファンからは様々なコメントが寄せられた。

「最高」

「良い顔」

「じわるw」

「AI合成和真」

「すごい写真」

「水の浴び方www」

「水の精霊カズマーw」

「オーラに包まれる岡本和真 かけられた水がオーラのようだ」

「メジャーはウォーターシャワーのレベルが違うなぁ」

「顔がコラみたいでステキ」

「和真のこと好きすぎるじゃん」

「海の向こうには丸より水かけが上手いやつがいるらしい」

2戦連発の5号は飛距離425フィート（約129.5メートル）、打球速度108.9マイル（約175.3キロ）の特大弾。チームの本塁打数でトップに立っている。



（THE ANSWER編集部）