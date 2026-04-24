＜ニンニク、食べないで！＞肉体労働だしランチは「ガッツリ食べたい！」【第6話まんが：夫の気持ち】
俺はユウキ。妻のエナは妊娠して、今は4ヶ月。少しずつ赤ちゃんも成長してくれて幸せな毎日なのだけど……最近のエナはつわりがひどいみたいで、毎日のように寝たきりで気持ち悪そうにしている。すごく心配になった俺は、できるかぎりのサポートをしたいと思っていた。しかしある日のこと、俺がうっかりニンニクを食べて帰宅すると、「こっち来ないで！」とまで言われてしまった……。俺の気遣いが足りなかったのはわかるけど、正直ちょっとショックだった。
ビジネスホテルから直接仕事場に行った俺は、朝からすでに疲れていた。やっぱり慣れないところで寝ると、思ったように疲れが取れないな……。同僚にも「疲れてる？」なんて聞かれて。昨日はビジホ泊だったことを話した。
俺はエナとケンカになった経緯を同僚に話した。もちろんエナがつわりがつらいのはわかってるし、お腹の中で子どもを育てるって本当に大変な仕事をしてくれてることには感謝しかない。ただ、体を使って働いていることもあって、たまにはガッツリしたものを食べたい。同僚は俺の言葉にうんうんと頷いてくれた。
あまり疲れが取れないまま、ビジネスホテルから仕事場へ直行した俺。
同僚に「疲れてる？」と言われ、昨日のことを打ち明けた。
昼に食ったニンニク入りのからあげで、つわり中のエナが吐いてしまい、めちゃくちゃ怒らせたこと。
エナには本当に感謝してるけれど、毎日あっさりした飯ばっかりで正直キツいという本音も話してしまった。
エナから汚いものを見るような目で見られたときは正直へこんだ……。
だけど同僚が共感してくれて、少しスッキリした気がした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
ビジネスホテルから直接仕事場に行った俺は、朝からすでに疲れていた。やっぱり慣れないところで寝ると、思ったように疲れが取れないな……。同僚にも「疲れてる？」なんて聞かれて。昨日はビジホ泊だったことを話した。
俺はエナとケンカになった経緯を同僚に話した。もちろんエナがつわりがつらいのはわかってるし、お腹の中で子どもを育てるって本当に大変な仕事をしてくれてることには感謝しかない。ただ、体を使って働いていることもあって、たまにはガッツリしたものを食べたい。同僚は俺の言葉にうんうんと頷いてくれた。
あまり疲れが取れないまま、ビジネスホテルから仕事場へ直行した俺。
同僚に「疲れてる？」と言われ、昨日のことを打ち明けた。
昼に食ったニンニク入りのからあげで、つわり中のエナが吐いてしまい、めちゃくちゃ怒らせたこと。
エナには本当に感謝してるけれど、毎日あっさりした飯ばっかりで正直キツいという本音も話してしまった。
エナから汚いものを見るような目で見られたときは正直へこんだ……。
だけど同僚が共感してくれて、少しスッキリした気がした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙