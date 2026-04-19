金髪のチョン・ハヨンさんが打席へ

韓国の人気アイドルグループ「tripleS」のイ・ジウさんとチョン・ハヨンさんが16日、ソウル蚕室（チャムシル）球場で行われれた韓国プロ野球・LG-ロッテ戦の始球式に登場した。へそ出しスタイルで可憐な投球を見せたイさんにファンも虜になった。

ツインズのホームユニホームに袖を通して登場した2人。ともにタイトなジーンズを合わせた。イさんが投手役を務め、チョンさんが打席へ。美女同士の豪華な“対戦”に場内に詰めかけたファンも選手も熱視線を送った。

左投げのイさんはマウンドの少し前から投球を開始。豪快に振りかぶって投じた一投は少し一塁側に外れたものの、見事にノーバウンドで捕手のもとへ。ニコリと笑顔を浮かべ、少し照れながらペコリとお辞儀した。

韓国プロ野球に降臨した美女にファンも悶絶だ。イさんに対しては「マウンドで輝く清純美貌」「なんて美しいの」「まるで天使だ」「マウンドに女神がいた」「美しすぎるスタイル」「最高です」など、韓国語だけでなく日本語や英語など様々なコメントで反響が広がった。

「tripleS」は2023年2月にデビューしたK-POP史上最多の24人によるガールズグループ。韓国人16人、日本人4人、中国人1人、台湾とベトナムの複数国籍保有者1人、タイ人1人と多国籍なメンバーで構成されており、近年人気を集めている。（Full-Count編集部）