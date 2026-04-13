著作権侵害対策のためにISPブロックを行ったせいで大量の巻き添えが発生、一方違法視聴者はVPNで素通り

著作権侵害対策のためにISPブロックを行ったせいで大量の巻き添えが発生、一方違法視聴者はVPNで素通り