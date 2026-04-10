『名探偵コナン』1197話 公園に仮面ヤイバー出現！
アニメ『名探偵コナン』の1197話「旋風のコスプレライダー」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1197話のあらすじはこちら。
＜1197話「旋風のコスプレライダー」＞
”毎朝公園に仮面ヤイバーが現れる” という噂を聞いたコナンたち少年探偵団。最近この周辺ではバイクによる引ったくり事件が相次いでおり、光彦たちはその犯人を捕まえに来たのだと推理していた。しかし、公園にいた仮面ヤイバーの正体は、富士宮猛という男のコスプレだった。彼と話していた最中、新たな引ったくりが発生し、追跡を開始するコナンと富士宮。そして物語は、神奈川県で蠢く ”あの事件” へと繋がろうとしていた――。
＞＞＞『名探偵コナン』1197話の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜1197話「旋風のコスプレライダー」＞
”毎朝公園に仮面ヤイバーが現れる” という噂を聞いたコナンたち少年探偵団。最近この周辺ではバイクによる引ったくり事件が相次いでおり、光彦たちはその犯人を捕まえに来たのだと推理していた。しかし、公園にいた仮面ヤイバーの正体は、富士宮猛という男のコスプレだった。彼と話していた最中、新たな引ったくりが発生し、追跡を開始するコナンと富士宮。そして物語は、神奈川県で蠢く ”あの事件” へと繋がろうとしていた――。
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（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
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