「ファーム・西地区、オリックス０−２阪神」（９日、杉本商事バファローズスタジアム）

阪神は先発の門別が７回無失点の好投。序盤の得点を守り接戦を制した。連敗を４で止めた平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−門別が好投した。

「よかったね。１００球くらいまでと思ったけど７回をね。ピンチでしっかりギアを上げてたし、課題のストレートもここってところで多く使って。変化球でも打ち取れるかなってところであえてストレートを投げてたよ。来田に打たれたけどもう一回ストレートで。それはそれでいいねん。ストレートの力をなんとか上げようとね。そういう投球してるのがわかる。この前の今朝丸にしてもね」

−茨木が１軍で投げることも刺激に。

「同級生でしょ。なにクソっていう気持ちが門別にもあると思う。そういう投球を見せてくれた」

−津田が今日は抑えた。

「昨日はストレートをほとんど投げなくて、今日怒ったんや。『ブルペンで真っ直ぐの走りが悪かったから』って。そんなん津田が勝手に感じてることで。今日みたいに投げっぷりとか。怖さ知らずみたいなところを出してくれた」

−打線については。

「打線は打線になっとらん。線になってない。残塁が多いのも含めて、まだまだ練習しないといけないところや。点取ってるのも昨日は梅野。今日は糸原と長坂やん。若い選手がオリックスのいいピッチャーに対して工夫せなあかん」