【ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD】 4月7日 開催 場所： 福岡県 福岡市 「SOL ARIA PLAZA （ソラリアプラザ）」

福岡県福岡市にある商業施設「SOLARIA PLAZA（ソラリアプラザ）」にて「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」が本日4月7日より開催される。

「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」は、「ポケピース」のPOP UP STOREで、ハートモチーフとポケモンたちがデザインされた、思わず笑顔になるキュートなビジュアルが特徴となっている。3月6日から順次全国各地で開催されており、今回福岡県でスタートする。

本POP UP STOREでは、POP UP STORE先行販売商品をはじめ、「ポケピース」のアイテムが多数用意されている。ポケピース商品を税込3,300円購入ごとに「オリジナルステッカー」（全4種）がランダムで1枚もらえる。なお、絵柄は選べない。数量限定で、なくなり次第終了となる。

先行販売商品

※先行販売商品は、「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」での取り扱いとなる。

ちょこんとつながるアクリルスタンド ～Mellow Heart～価格：各種 550円

ぴーすふるどーる ～はーとがいっぱい～ ピカチュウ／ポッチャマ／ニャスパー

価格：各種 1,650円

ハート缶バッジ2個セット ピカチュウ・ピチュー＆ポッチャマ／ヒバニー＆モクロー・マホミル／ニャスパー＆ワッカネズミ

価格：各種 935円

ハート２連アクリルキーホルダー ピカチュウ＆ピチュー／ポッチャマ＆モクロー／ヒバニー＆ニャスパー／マホミル＆ワッカネズミ

価格：各種 935円

価格：2,970円

価格：2,640円

会場来店記念に

会場内に「『ぽこ あ ポケモン（以下、ぽこポケ）』うすチュウサンバイザー」が設置されている。また、サンバイザーと一緒に「ぽこポケ」がもっとわかるリーフレットも設置されている。どちらも持ち帰り可能。なお、数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

※営業時間は施設営業時間に準じます。詳細は施設公式HPからご確認ください。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

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