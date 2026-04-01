タレント・有吉弘行が、言われてイラッとした偏見を明かした。

有吉は元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さんとの間に２人の子どもがいる。今年２月にはラジオで第２子が誕生したことを発表したばかりだ。

１日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「お父さんって子供の泣き声に気づかないんだってねー。って言われて裁判所行こうと思いましたが、えへへ（笑）で済ませました。１００円ください」と投稿。１万２０００もの「いいね！」が集まっている。

フォロワーも共感。「待って待って！お父さんディスりすぎだろ（笑）裁判所行く前にえへへで許してくれた神対応に感謝！」「裁判所レベルなのに『えへへ（笑）』で済ませるの優しすぎます…！」「それはちょっとショックな言い方ですね…。でも最後に『えへへ（笑）』で流せたのは大人の対応だと思います」「その一言はさすがにイラッとしますね。えへへで済ませたの偉すぎるので、１００円どころか拍手を送りたいです」「それはちょっとひどい言い方ですね…『えへへ（笑）』で流せたの大人すぎます」「その一言、笑って流せるの優しすぎる」「怒るところを笑って済ませた、ほっこりエピソード」とうなずいた。

また「お父さんあるあるすぎて草。泣き声聞こえないのリアルすぎる」「うわっ、バレた！子供の泣き声、ほんとに気づかなかったわ（笑）」など様々な感想が寄せられた。