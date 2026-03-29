◆パ・リーグ ソフトバンク８―４日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）

日本ハムがソフトバンクに敗れ、４年ぶりに開幕３連敗スタートとなった。

先発の有原が４回までに１０安打を浴び７失点。移籍初登板は６回１１２球を投げ、１０安打７失点（自責５）で初黒星となった。

新庄監督は「もうね、この伊藤くん、達くん、有原くんに投げてもらって、この３連敗があったからてっぺん取れたというシーズンにしていきたいと思います」と語った。

打線は万波、清宮幸、郡司が一発を放ったが、いずれもソロ。３連戦を通じて８本塁打と長打力を発揮したが「（打線は）いいのよ。打ってんのよ。５点、４点、４点。去年から言ってるように、打てないときにピッチャーが、ピッチャーがこういうときにバッターが…、点数足りないかな（笑）。まあでもホームランとか、打球の内容がものすごくいいんで、下向くことはないです」とうなずいた。

その上で「残り５試合？（笑）、１４０…。長い、長い。いろんなことあると思いますけど、弱いチームじゃないんで。（開幕は）この２年間勝ってたんで、こういうのも逆に“さあいこう”という気持ちになると思うから、楽しみにしといてください」と巻き返しを誓っていた。